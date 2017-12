Riquelme fica no Boca Juniors A estrela do futebol argentino, Juan Román Riquelme, não vai mesmo para a Europa. O presidente do Barcelona, Joan Gaspart, confirmou hoje que o meia está fora dos planos do clube para esta temporada. Motivo: o seu clube já gastou demais com contratações. Além disso, Gaspart alegou que o Barcelona já fechou o seu grupo de jogadores estrangeiros e já atingiu o número permitido. Para que Riquelme pudesse se juntar ao grupo, um dos estrangeiros teria que conseguir cidadania espanhola, o que não deve acontecer antes de janeiro. O Boca Juniors, na verdade, não estava disposto a vender Riquelme. Primeiro, o presidente do clube argentino, Mauricio Macri, tinha todo o interesse em sanear as finanças do Boca, utilizando o dinheiro do passe de Riquelme, que chegou a ser quase negociado com o Barcelona por US$ 26 milhões. Depois, mudou de idéia, e começou uma longa campanha para ficar com o jogador. Chegou a dizer recentemente que ofereceria a Riquelme ?o melhor contrato da história do clube.?