Riquelme não poderá defender o Boca no Mundial de Clubes

O meio-campo Juan Román Riquelme, que deve ser anunciado nos próximos dias como jogador do Boca Juniors, não poderá vestir a camisa da equipe argentina no Mundial de Clubes da Fifa, de 7 a 16 de dezembro no Japão. Segundo John Schumacher, chefe de imprensa da competição, a presença de Riquelme foi vetada porque o jogador não estava numa lista preliminar de 30 nomes apresentada pelo Boca ainda em agosto. A equipe já tinha tentado pedir a inscrição do jogador antes de avançar nas negociações com o Villarreal, mas esta foi rejeitada. Nesta quinta-feira, o meia argentino se desvinculou definitivamente do clube espanhol, que defendeu por 4 temporadas. O jogador, cujo contrato com o Villarreal chegaria ao final em junho de 2009, chegou a um acordo para a rescisão com a equipe espanhola. Riquelme deu assim o primeiro passo para acertar seu retorno ao Boca Juniors. Ironicamente, o jogador que foi destaque do Boca na conquista da Copa Libertadores, que valeu a vaga ao Mundial de Clubes, não poderá entrar em campo.