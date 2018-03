Riquelme não quer a 10 de Rivaldo Quem ficará com a camisa número 10 usada por Rivaldo no Barcelona? O tema causa polêmica já durante a pré-temporada da equipe catalã na pequena cidade súíça de Nyon. O recém-contratado argentino Riquelme avisou. "Não quero a (camisa) 10, prefiro usar a 5." Riquelme, para muitos, poderia ser o substituto natural de Rivaldo. Mas desde que a equipe começou a treinar, no início da semana, vários nomes apareceram para ocupar a vaga, inclusive os dos brasileiros Geovanni e Fábio Rochemback. A declaração de Riquelme, portanto, seria uma tentativa do jogador de não causar polêmica e manter um perfil baixo. Assim, tiraria a responsabilidade de mostrar o mesmo futebol que Rivaldo e seus 130 gols pelo Barcelona nas últimas temporadas. A afirmação de Riquelme à imprensa européia supreendeu, já que o jogador argentino estava acostumado a utilizar a camisa 10 no Boca Juniors, o mesmo número imortalizado por Diego Maradona no clube mais tradicional de Buenos Aires. Curiosamente, Riquelme ainda possui um website na internet cujo endereço é www.riquelme10.com. A temporada para o Barcelona começa em três semanas e, até lá, o técnico Louis Van Gaal, responsável pela saída de Rivaldo, terá que escolher quem ficará com a camisa 10.