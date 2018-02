Riquelme não se despede de dirigentes e técnico do Villarreal

O meia argentino Juan Román Riquelme compareceu na manhã desta sexta-feira ao treino do Villarreal para se despedir de seus companheiros, antes de se incorporar ao elenco do Boca Juniors, mas evitou qualquer contato com os dirigentes ou o treinador da equipe, o chileno Manuel Pellegrini. Riquelme, que não havia se despedido do elenco quando viajou para Buenos Aires para concluir sua transferência para o Boca Juniors, foi nesta sexta ao centro de treinamentos do Villarreal e esperou dentro do vestuário até que seus ex-companheiros chegassem. Muitos dos jogadores do elenco se mostraram surpresos com a presença de Riquelme no vestiário, já que não sabiam que voltaria para se despedir. O meia permaneceu nas instalações do clube até pouco antes do início da sessão de treinos, e deixou o centro de treinamentos antes da chegada dos torcedores e da imprensa. O jogador não se despediu do técnico nem passou pelos escritórios da diretoria do clube, evitando qualquer tipo de contato com o presidente Fernando Roig e o executivo-chefe José Manuel Llaneza.