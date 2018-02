Riquelme nega envolvimento na escolha do técnico do Boca

O meia argentino Riquelme negou nesta terça-feira que esteja se envolvendo na escolha do novo técnico do Boca Juniors. Ele afirmou que não conversou com os dirigentes da equipe argentina sobre este assunto. O meia se mostrou insatisfeito pelos rumores de que teria rejeitado a possibilidade de o ex-jogador Guillermo Barros Schelotto assumir a posição de Miguel Russo, atual técnico da equipe. "Manter ou mudar o corpo técnico é uma decisão dos dirigentes. Eu sou mais um do elenco", declarou Riquelme à rádio La Red, do Chile. A imprensa esportiva local dá praticamente como certa a demissão de Russo, que assumiu como treinador do Boca no início do ano e que não deve continuar no comando da equipe em 2008 após a derrota de 4 a 2 de sua equipe na final do Mundial de Clubes da Fifa no último domingo. Além disso, parte da imprensa publicou que Riquelme falou deste assunto com o presidente do Boca, Pedro Pompilio, a quem lhe sugeriu que desista de contratar Schelotto como treinador. "Parece-me uma falta de respeito e uma vergonha. Eu jamais conversei deste assunto com o presidente Pompilio", afirmou o meia. Pompilio declarou nesta segunda que "antes do próximo fim de semana" será definido se Miguel Russo continuará sendo o técnico do Boca.