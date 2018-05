Riquelme reafirma que fica no Boca Juniors até junho de 2010

O meio-campista Juan Roman Riquelme, um dos principais alvos do Corinthians para a Libertadores de 2010, voltou a esfriar a expectativa dos torcedores do clube. Nesta quinta-feira, o argentino disse que ficará no Boca Juniors até o fim de seu contrato, em 30 de junho.

"Não vou conversar com nenhum clube. Vou ficar até o dia 30 de junho. Dou minha palavra e vou cumpri-la. Depois disso, verei como será meu futuro. O que está claro é que pretendo me aposentar com a camisa do Boca", disse o jogador.

Riquelme era apontado como o grande reforço do Corinthians para o ano do centenário do clube, que terá como atração a busca pelo título inédito da Libertadores. Mas, diante das declarações recentes do argentino, o técnico Mano Menezes mostrou-se pouco confiante na contratação.

"Não conto com isso. Hoje, eu não conto com essa possibilidade", disse o treinador em entrevista ao SporTV. O principal reforço confirmado pelo clube para 2010 é o lateral-esquerdo Roberto Carlos, que estava no Fenerbahçe e acertou por dois anos com o time paulista.