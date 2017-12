Riquelme se despede do La Bombonera nesta quarta-feira

O apoiador argentino Riquelme disse que nesta quarta-feira que jogará pelo Boca Juniors seu último jogo no estádio La Bombonera, o de ida da final da Copa Libertadores, contra o Grêmio, já que em seguida termina seu empréstimo e ele deverá retornar para o Villarreal, da Espanha. "É meu último jogo aqui. Só penso nisso. Fico só até o fim do mês e cada vez resta menos tempo", disse Riquelme ao canal de notícias TN, de Buenos Aires. "Minha intenção jogar o melhor que puder. Espero poder presentear a torcida com uma vitória, para que na semana que vem tenhamos vantagem no jogo de volta", acrescentou o jogador. Segundo Riquelme, a torcida será uma parte importante no jogo. "Durante 90 minutos, os torcedores têm que ser um jogador a mais", pediu. Riquelme voltará ao Villarreal após quatro meses de empréstimo ao Boca Juniors.