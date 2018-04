Riquelme volta ao Boca Juniors após acordo com Villarreal

O Villarreal chegou a um acordo com o meio-campista Juan Román Riquelme para que o jogador da seleção argentina volte a defender o Boca Juniors, informou nesta segunda-feira o clube espanhol em comunicado. Ele será o principal reforço do clube argentino no Mundial da Fifa, que acontece em dezembro. Os dirigentes do Villarreal José Manuel Llaneza e Miguel Pérez se reunirão na quarta-feira em Buenos Aires com os responsáveis do clube argentino para concluir a transferência. O jogador de 29 anos estava afastado pelo técnico chileno do Villarreal, Manuel Pellegrini, e já havia sido emprestado ao Boca na primeira metade de 2007. Riquelme conduziu o Boca na conquista da Copa Libertadores deste ano, mas depois voltou ao Villarreal numa tentativa frustrada de transferência para o Atlético de Madri, em agosto. Desde então, ele não jogou nenhuma partida pelo clube. Entretanto, o técnico da seleção argentina, Alfio Basile, convocou Riquelme para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 e Riquelme brilhou em suas apresentações, com quatro gols marcados no mesmo número de partidas. O Boca havia tornado público seu interesse no retorno do jogador, mas o alto salário e o contrato com o Villarreal surgiam como impasses para a volta de Riquelme. O Villarreal começou a temporada com grandes atuações e está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, atrás do líder Real Madrid.