Rissut é o quinto reforço da Ponte Aos poucos, a Ponte Preta vai começando a montar o seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, a diretoria anunciou a contratação do lateral-direito Rissut, que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pela Portuguesa . Antes, já havia passado, sem grande sucesso, por Mogi Mirim e Sport. Rissut, de 26 anos, é o quinto jogador a chegar ao clube de Campinas. Antes dele já haviam sido contratados o zagueiro Alexandre, o lateral-esquerdo Bill e os meias Kleber e André Cunha. Nos próximos dias ainda deverá ser anunciada a chegada de mais quatro ou cinco jogadores. E o atacante Viola segue negociando com a diretoria da Ponte. Além dos reforços, o técnico Estevam Soares comemora a permanência do volante Romeu e do meia Piá. O primeiro havia sido negociado com o Moreirense, de Portugal, mas acabou voltando após não aceitar algumas cláusulas contratuais. Já o segundo está treinando com o restante do grupo e deve assinar contrato assim que acertar as pendências que tem com a Ponte Preta.