Rivais, Celtic bate Rangers na Escócia O Celtic levou a melhor neste domingo no principal clássico de Glasgow ao vencer o Rangers por 1 a 0. Com um gol de Alan Thomson aos 17 minutos do primeiro tempo, os ?católicos? liquidaram a partida e colocaram uma basta na dúvida dos 60 mil torcedores sobre a sua superioridade diante do rival. Agora, a equipe lidera a competição com 69 pontos e aumentou para 12 a vantagem sobre o arqui-rival.