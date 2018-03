Rivais do Santos jogam na Libertadores A rodada desta quinta-feira da Taça Libertadores é de grande importância para o Santos, líder do Grupo 7 com 10 pontos. Terá oportunidade de observar Guarani (3 pontos) e Jorge Wilstermann (1), seus próximos rivais, que se enfrentam. O River Plate (7) defende a liderança da chave 6 diante do Tolima (2). Outros jogos: Maracaibo (4) x Fenix (3), pelo Grupo 2 e Bolívar (3) x Colo Colo (0), pelo 8.