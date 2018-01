Rivais do Santos não vão torcer pelo São Caetano na final Palmeirenses, corintianos e são-paulinos garantem não estar nem um pouco preocupados com a decisão do Campeonato Paulista. "Nosso pensamento é só na Copa do Brasil. Não vamos torcer para o São Caetano. Prefiro dizer que o Santos não vai ganhar", afirmou Hebert César, presidente da Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians. Mesmo com o time em férias, a Mancha Verde também diz que só apóia o Palmeiras. "A Mancha não vai apoiar ninguém", disse um funcionário da sede, irritado com a pergunta se iria torcer pelo São Caetano ou ao menos ?secar? o Santos. Não quis conversa. Os são-paulinos fizeram questão de demonstrar que a eliminação do time no Paulista é coisa do passado e só querem pensar na Libertadores. "A gente só torce para o São Paulo. Nossa preocupação é com o Grêmio, com o próximo jogo do nosso time", afirmou Henrique Gomes de Lima, diretor-social da Torcida Independente.