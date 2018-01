Rivais do São Paulo emitem nota de pesar por morte de Juvêncio

O Corinthians e o Palmeiras divulgaram nesta quarta-feira comunicados de pesar pelo falecimento do ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio. O dirigente tinha 81 anos e morreu após anos de luta contra um câncer de próstata. As diretorias dos dois clubes rivais lamentaram a perda e manifestaram sentimentos aos familiares do ex-mandatário, que dirigiu o clube do Morumbi entre 1988 e 1990 e também de 2006 a 2014.

Nota do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, Juvenal Juvêncio.

Deixamos aqui nossas condolências à família e à coletividade do São Paulo. Juvenal teve muitas vitórias e conquistas em suas três passagens na presidência do clube paulista.

Roberto de Andrade

Presidente do Sport Club Corinthians Paulista

Nota do Palmeiras:

A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2015, externar o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento do ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, Juvenal Juvêncio.

O Palmeiras se solidariza e manda condolências aos familiares e amigos do ex-mandatário neste momento de muita dor.

Paulo Nobre

Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras