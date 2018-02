Rivais dos clubes paulistas estréiam na Copa Libertadores O técnico Muricy Ramalho tem um programa obrigatório para a noite desta quarta-feira: ver a partida entre Cienciano (PER) e Chivas (MEX), adversários do São Paulo que fazem sua estréia no grupo 1 da Copa Libertadores da América. O Caracas (VEN) é o quarto integrante da chave. Embora jogue em casa, o técnico Wilmar Valencia, do Cienciano, está preocupado com a defesa. ?Estudei as jogadas do Chivas e temos de melhorar a defesa para suportar os contra-ataques?, disse ele, todo preocupado com o time mexicano que chegou ao Peru falando grosso. ?Vamos tentar marcar um gol logo no início para jogar com mais tranqüilidade?, disse o técnico do Chivas, o holandês Hans Westerhoff. O jogo será à 0h30 de quinta (com transmissão da SporTV 2). Apesar da postura ofensiva, os mexicanos estão apenas no 13.º lugar no campeonato local, oito pontos atrás do líder Tecos. Já o Cienciano, que venceu a partida de estréia no torneio peruano por 2 a 0 contra o Sporting Cristal, terá como grande aliada a altitude de 3,3 mil metros acima do nível do mar. Os adversários do Corinthians, no grupo 4, também jogam nesta quarta-feira pela Copa Libertadores. O Universidad Catolica (CHI) recebe o Tigres (MEX), às 22h15. Os mexicanos estão mais preocupados com o campeonato local, que não conquistam há mais de vinte anos, e vão jogar com o time reserva ? estratégia que deve ser repetida para poupar os titulares de longas viagens. ?É preciso dar oportunidades a todos para conhecermos melhor o elenco?, diz o técnico brasileiro Ricardo Ferreti. A última equipe do grupo e adversário do Corinthians na semana que vem é o Deportivo Cali (COL). Pelo grupo 7, os rivais do Inter (RS), Nacional (URU) e Pumas (MEX), jogam em Montevidéu, às 20 horas (com SporTV 2). O Maracaibo (VEN) completa a chave.