Rivais goleiam e se aproximam da Juventus A Inter e o Milan aproveitaram o tropeço da Juventus no sábado para diminuir um pouco a vantagem para a líder do Campeonato Italiano. Ontem, com um gol de Adriano, a Inter bateu o Reggina por 4 a 0, fora de casa. Foi o mesmo placar da vitória do Milan sobre o Messina. Assim, a Juventus está na primeira colocação da competição com 43 pontos, oito a mais que a Inter. Já o Milan tem 34 pontos, seguido de perto pela Fiorentina, com 33, que apenas empatou com o Empoli por 1 a 1 na rodada. A vitória da Inter começou logo no segundo minuto de jogo. O zagueiro colombiano Iván Córdoba aproveitou o rebote do goleiro do Reggina e mandou para as redes. Pouco depois, aos 15, o nigeriano Oba Martins fez de cabeça. E aos 40 o brasileiro Adriano ampliou a vantagem, após aproveitar um passe do português Luís Figo. O time visitante continuou melhor na segunda etapa, praticamente passeando em campo. E aos 29 fez o quarto gol, com o chileno David Pizarro, após outro passe de Figo. Já o Milan também goleou, mas a vitória começou com um pênalti duvidoso em cima de Gilardino. O ucraniano Shevchenko converteu com precisão, aos 22 minutos. Antes do intervalo, o Messina teve chance de empatar com D?Agostino, mas na frente de Dida, sozinho, tocou para fora. Mas no segundo tempo o Milan retomou as rédeas da partida. Logo aos 2, Shevchenko fez o gol que daria um alívio para a equipe. E no fim do jogo Pirlo fez aos 38 e Gilardino aos 40, garantindo a goleada do terceiro colocado do torneio. A Fiorentina foi superada pelo Milan na classificação do Campeonato Italiano, após o empate com o Empoli por 1 a 1. Para piorar, foi a terceira partida consecutiva que Luca Toni, artilheiro da competição, não marcou gols, o que deixa a torcida bastante apreensiva.