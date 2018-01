Rivais prontos para as Eliminatórias A ótima campanha das Eliminatórias ? 13 vitórias, quatro empates e uma derrota ? pesou mais do que o fracasso da Argentina no Mundial de 2002 ? uma vitória, um empate e uma derrota ? e o técnico Marcelo Bielsa foi mantido como treinador. O esquema continua sendo o 3-4-3. Batistuta deixou a Seleção e Crespo é titular. ?Piojo? López será seu companheiro, atuando pelas lados do campo, e haverá um terceiro atacante, saindo desde o meio-de-campo. Como Ortega está suspenso pela Fifa em virtude das pendências com o Galatasaray, chegou a oportunidade de Saviola. No gol, continua Cavallero, com Saja e Bonano no banco. Facundo Quiroga deve ser o companheiro de Samuel e Ayala na zaga. Coloccini e Zetto têm chances. Nas laterais, continuam Zanetti e Sorín. Há uma vaga no meio, porque Simeone, embora continue repetindo o seu amor pela seleção, pouco será levado em conta. Almeyda é o substituto imediato, mas se recupera de uma contusão. Cambiasso deve jogar, apesar de existir a possibilidade de Verón atuar mais recuado. Aimar será titular. Bielsa o considera mais participativo do que Riquelme. D?Alessandro, Solari, Castomán, Duscher e Scaloni são outros que podem aparecer. Como sempre, a Argentina está forte. Com uma vitória por 2 a 0 sobre a Coréia, em Seul, o Uruguai deu início a um processo que promete revolucionar o seu futebol. O novo treinador, Juan Ramón Carrasco ? um habilidoso meia-esquerda nos anos 80, que chegou a jogar sem nenhum sucesso no São Paulo ?, promete o que talvez não possa cumprir. ?Quando estivermos no Mundial 2006, as pessoas perguntarão se esse Uruguai que joga bonito é o mesmo que só dava patadas?, diz Carrasco. O esquema será ousado. Terá quatro zagueiros, um volante de marcação, dois meias e três atacantes. Difícil acreditar, para quem tem visto os uruguaios distribuírem pontapés nos últimos anos. Munúa é o goleiro preferido de Carrasco. Guigou, que jogava na esquerda, pode ser o lateral-direito, formando a defesa com Lembo, Montero e Lago. Marcelo Sosa é o volante, ao lado de Liguera e Recoba. O ataque terá Sebastián ?Loco? Abreu como referência, com Diego Forlán e Hornos nas pontas. Sem Chilavert, afastado por questões financeiras ? ele queria agenciar os amistosos da Seleção, recebendo 33% das cotas ?, e com Gamarra assumindo o papel de novo líder e capitão do time, o Paraguai continua acreditando na força de sua defesa e na garra dos jogadores para chegar ao seu terceiro Mundial seguido. A crise econômica do futebol sul-americano também afetou os planos paraguaios. Nada de técnicos caros, como o italiano Maldini, que recebeu US$ 1 milhão para dirigir o time no Mundial. O novo treinador é o uruguaio Aníbal Ruiz, que trabalhou nas seleções de base. O novo goleiro é Justo Villar ? 23 anos, do Libertad, uma das revelações do ano passado. Caniza, Cáceres, Gamarra, Arce, Toledo, Bonnet, Paulo da Silva, Ortiz, Morinigo, Samudio e Cuevas são nomes certas nas Eliminatórias. Roque Santacruz, que se recupera de uma operação no joelho, ficará parado por três semanas. A grande aposta da Colômbia para voltar ao Mundial é o reatamento de seu caso de amor com Francisco Maturana. O treinador, que comandou o time nas Copas de 1990 e 1994, voltou no final das Eliminatórias passadas, mas não conseguiu a classificação. Ganhou a Copa América de 2001 e aposta na Copa das Confederações para entrosar o time. Apostou nos ?veteranos?. Convocou o goleiro Oscar Córdoba (Besiktas, da Turquia), os zagueiros Ivan Córdoba (Inter de Milão) e Mario Yepes (Nantes, da França), o lateral Bedoya (Racing da Argentina) e o atacante Aristizábal, do Cruzeiro. Com Maturana no banco de reservas, não há um colombiano que duvide da conquista da vaga para o Mundial de 2006.