Rivais saem na frente do Brasil na Sub-23 A seleção brasileira Sub-23 começou nesta terça-feira sua preparação para a Copa Ouro, apenas cinco dias antes da estréia contra o México. O time dirigido por Ricardo Gomes foi o último a iniciar os preparativos para a competição. O México, contra quem o Brasil jogará domingo às 14h (horário de Brasília), está treinando há 10 dias e domingo disputou um amistoso contra El Salvador. Honduras - o outro adversário brasileiro na primeira fase, em jogo marcado para terça-feira às 23h - está fazendo uma excursão pela Colômbia e já fez dois amistosos contra equipes locais. Os Estados Unidos ganharam domingo do Paraguai por 2 a 0 e até equipes pouco cotadas estão se mexendo, como Cuba - nos últimos 10 dias disputou dois amistosos contra o Panamá e um contra a Jamaica. Para não atrapalhar muito os clubes, o técnico Ricardo Gomes só reuniu a equipe para o embarque após a rodada de domingo do Campeonato Brasileiro. A chegada à Cidade do México ocorreu cinco horas depois do previsto. Como chovia muito, o aeroporto ficou fechado por quatro horas, o que obrigou o avião da seleção a se deslocar para Acapulco à espera de que o aeroporto da capital fosse reaberto. Ao chegar ao hotel, os jogadores foram jantar e em seguida subiram para seus apartamentos. Nesta terça, eles tiveram a manhã de folga e à tarde fizeram um treino leve no CT do América. Na quarta, o trabalho será em dois períodos, novamente no CT do América. Ricardo Gomes viajou com o time definido para a estréia. Se não tiver nenhum problema até domingo, ele colocará em campo a seguinte colocação no estádio Azteca: Gomes; Maicon, Alex, Luisão e Adriano; Paulo Almeida, Júlio Baptista, Kaká e Diego; Ewerthon e Robinho. Os outros jogadores que ele tem à disposição são o goleiro Alexandre Negri, o zagueiro André Bahia, o lateral Coelho, os meio-campistas Thiago Motta e Carlos Alberto e os atacantes Nilmar e Nadson.