Rivais tentam se aproximar da Portuguesa na ponta da A-2 Os perseguidores diretos da Portuguesa, líder com folga da Série A-2 do Paulista, tentam aproveitar a ausência da equipe na rodada desta quarta-feira para se aproximar e esquentar ainda mais a briga para chegar à segunda fase da competição. Depois dos nove jogos desta quarta, e da partida da Portuguesa contra o Bandeirante, que será na semana que vem por causa do duelo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, faltarão apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase. O União São João, vice-líder com 27 pontos, quatro a menos que a Portuguesa, joga fora de casa contra o Atlético Sorocaba, que está em quinto, com 22. O time de Araras terá a estréia do técnico Wanderley Paiva, ex-Ponte Preta, que chega para o lugar de Edson vieira, demitido na semana passada. Terceiro colocado, com 25 pontos, o Rio Preto, que vem de um bom empate em São Paulo contra a Portuguesa, vai a Santos para enfrentar a Portuguesa Santista, que ocupa a 17.ª posição, na zona de rebaixamento, com 15 pontos. O Rio Preto vai testar o poderio de seu ataque, o melhor da Série A-2, com 31 gols. Por sua vez, o quarto colocado, o São José, também joga como visitante, em Itápolis, contra o Oeste, 12.º na tabela com 17 pontos, que estréia o técnico Luís Flávio Buongermino. Embalado pelos últimos bons resultados, o Guarani, 11.º colocado, com 18 pontos, tenta entrar no grupo dos oito classificados para a segunda fase. Para isso, precisa vencer o Comercial, no Brinco de Ouro. Jogos da 15.ª rodada: 15 horas Nacional x Internacional 16 horas Palmeiras B x Botafogo 18 horas Portuguesa Santista x Rio Preto 19 horas Atlético Sorocaba x União São João 20 horas Taubaté x XV de Jaú 20h30 Guarani x Comercial Mirassol x Osvaldo Cruz Mogi Mirim x Taquaritinga Oeste x São José