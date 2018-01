Rivais tropeçam e Porto fica na frente O Porto está a um jogo de se garantir na liderança isolada do Campeonato Paulista. Com 41 pontos, o time de Luís Fabiano e Diego só depende do resultado do jogo do Benfica (neste domingo, contra o Vitória de Guimarães), para saber se fica sozinho ou não na frente. E isso é possível devido aos tropeços de Sporting e Boavista, que só empataram suas partidas neste sábado. Com isso, ambos estão com 39 pontos, sendo que o Benfica, provisoriamente na 4.ª posição, tem 38 pontos. Os resultados deste sábado foram: Maritimo 0 x 0 Beira Mar; Estoril 3 x 2 Penafiel; Vitória de Setubal 2 x 2 Moreirense; Gil Vicente 0 x 1 Academica; Rio Ave 2 x 2 Boavista e Leiria 0 x 0 Sporting.