Riva/Júnior: tiro no escuro do Corinthians Fora o tradicional blablablá, marca registrada das apresentações de técnico, a chegada de Roberto Rivellino e Júnior, que assumiram oficialmente nesta sexta-feira os cargos de diretor-técnico e treinador do Corinthians, foi marcada por uma certeza: a diretoria arriscou e apostou alto para tentar tirar o futebol do clube do buraco no qual se enfiou desde a derrota para o River Plate, nas oitavas-de-final da Taça Libertadores da América. Os dois novos contratados reconheceram não ter experiência nas respectivas funções e a falta de contato com a realidade corintiana. Duas linhas de pensamento marcavam o ambiente no Parque São Jorge durante a solenidade. De um lado, os mais próximos ao presidente Alberto Dualib e ao vice de Futebol, Antonio Roque Citadini. O discurso desse grupo sustentava a necessidade de inovar para reanimar o grupo, acalmar a torcida, agradar parte do Conselho, classificar para a Libertadores. Enfim, não faltam objetivos. Do outro, a ala mais desconfiada via com ressalvas a chegada de um técnico com pouquíssima experiência no cargo e de um dirigente que nada mais tem a provar em relação a futebol, mas que é incógnita quanto a questões administrativas. Quando tiveram oportunidade de expor suas idéias, tanto Rivellino como Júnior deixaram claro a situação na qual se encontram e o que pensam em fazer. O novo treinador foi mais político nas declarações e não escondeu o completo desconhecimento da realidade corintiana. ?Nunca tive o menor contato com tudo isso aqui. Minha primeira impressão foi o impacto pela grandiosidade e depois pela bela estrutura oferecida?, ponderou. Em relação à forma como pretende trabalhar e o esquema preferido, Júnior recuou. ?Isso só vou poder responder daqui uma semana, depois de assistir a um ou dois jogos. Estou há seis anos fora do futebol, mas durante esse tempo trabalhei como comentarista e passei a ver as coisas de outro jeito.? Já Rivellino confirmou as declarações da véspera. Com personalidade, reafirmou que, se a cartolagem não cumprir o que prometeu ou se a diretoria técnica não for aquilo que espera, não pensará duas vezes antes de sair. E foi além. Mesmo sem saber como, garantiu que o clube vai contratar reforços para a temporada 2004, assunto que dá calafrios na cúpula alvinegra. Os dois concordaram que um time como o Corinthians precisa de ídolos, referências no campo. ?Tem de ter criatividade. Sempre existe um jeito?, afirmou o ex-camisa 10. PÉ NO CHÃO - O diretor-técnico provou que não haverá espaço para enrolação em sua passagem pelo Parque São Jorge. Desde diretores até atletas estão avisados. ?Comigo vai ser olho no olho. Vamos conversar e analisar a situação. Se quiser ficar, ótimo. Senão, vamos ver outra saída, como a negociação?, disparou Rivellino quando questionado sobre o volante Vampeta. O jogador reclama a falta de pagamento dos direitos de imagem e não apareceu no clube por 20 dias. Sobre o clima que se criou durante a semana ? muita gente no clube relaciona a contratação da dupla ao início da fase de profissionalização total do Futebol ?, Rivellino foi curto e grosso. ?Está havendo é muito oba-oba em cima disso. Ninguém aqui é salvador da Pátria. Precisa é de muito trabalho, isso sim.?