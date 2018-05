Rival do Brasil na Copa, Coreia do Norte ganha amistoso

A seleção da Coreia do Norte, primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2010, entrou em campo neste domingo e venceu. Pela estreia de um torneio internacional no Catar, os norte-coreanos derrotaram o Mali por 1 a 0 - gol marcado por Choel Chol Man, aos 14 minutos do primeiro tempo.

No Oriente Médio, a Coreia do Norte jogará ainda mais duas vezes nesta semana. Na próxima quarta-feira, o adversário será o Catar. No sábado, na última rodada do quadrangular amistoso, a seleção asiática enfrentará o Irã, que se prepara para as Eliminatórias da Copa da Ásia.

No Mundial da África do Sul, os norte-coreanos jogarão contra o Brasil no dia 15 de junho, às 15h30 (de Brasília), em Johannesburgo. Também pelo Grupo G, a Coreia do Norte ainda enfrentará Portugal - dia 21, na Cidade do Cabo - e Costa do Marfim - dia 25, em Nelspruit.