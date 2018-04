Rival do Cruzeiro, Estudiantes anuncia novo técnico

Campeão da Libertadores de 2009 sob o comando de Sabella, o Estudiantes anunciou que o novo treinador irá comandar o seu primeiro treino no clube já nesta terça-feira.

Ex-jogador dos argentinos Newell''s Old Boys e River Plate, do Atlas, do México, e do Celta, da Espanha, Berizzo, de 41 anos, foi auxiliar-técnico de Marcelo Bielsa no comando da seleção chilena. No Estudiantes, o treinador irá reencontrar o meio-campista Verón, com quem chegou a atuar na seleção argentina.

No Estudiantes, Berizzo terá o seu primeiro trabalho como técnico principal, depois de ter acumulado outras experiências como auxiliar, inclusive do próprio Sabella.

Na Libertadores, ele terá a missão de tentar classificar o seu time às oitavas de final tendo de ficar entre os dois mais bem colocados do Grupo 7, que além do Cruzeiro terá o Guaraní, do Paraguai, e o Deportes Tolima, da Colômbia, algoz do Corinthians na fase preliminar da competição.

O primeiro jogo do Estudiantes no torneio continental será justamente contra o Cruzeiro, no próximo dia 16, às 22 horas, em Minas Gerais.