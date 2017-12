Rivaldo aceita abrir mão de folga O atacante Rivaldo afirmou nesta segunda-feira que aceita abrir mão da folga de fim de ano caso sua equipe, o Barcelona, não faça boas apresentações nas próximas partidas. ?Não podemos estar mal no Espanhol e na Copa dos Campeões e, ainda assim, tirarmos folga?, disse Rivaldo, em resposta à ameaça do técnico Carles Rexach de tirar dos atletas o descanso de fim do ano (do dia 22 até o dia 1.º de janeiro) como punição pelos maus resultados dos últimos jogos.