Rivaldo acerta com o Cruzeiro por 1 ano Fim da novela. O meia Rivaldo acertou contrato com o Cruzeiro por um ano e chega ao atual campeão brasileiro como o principal reforço para a Copa Libertadores da América. A negociação foi acertada na noite de domingo em reunião entre o presidente do clube, Alvimar Perrela, o técnico Vanderlei Luxemburgo e o procurador do atleta, Carlos Arini, no Rio de Janeiro. ?Estou muito feliz em poder voltar a jogar no Brasil. Quero muito ganhar a Libertadores para disputar o Mundial no final de ano?, disse. A apresentação do jogador deve acontecer na quarta ou quinta-feira. Embora os valores do acerto não tenham sido revelados, é certo que seus patrocinadores (Siemens e Fiat) vão ajudar no pagamento de salários do ex-jogador do Milan.