Rivaldo acha que será vaiado em Madri Depois de uma passagem que deixou saudades no Barcelona, o meia Rivaldo, hoje no Olympiakos, da Grécia, retorna ao estádio Santiago Bernabéu nesta quarta-feira, para enfrentar o Real Madrid em partida da Liga dos Campeões da Europa. Velho rival do Real desde os tempos que jogava pelo Deportivo la Coruña, Rivaldo chega à cidade na condição de principal estrela do time grego. O brasileiro acha que por conta da identificação com o Barça, poderá até ser hostilizado por torcedores, mas não se preocupa com isso. Diz que se o Olympiakos conseguir um empate amanhã será um ótimo resultado. "Um empate para nós seria bom porque jogamos contra o Real, que é uma grande equipe e diante de quase 100 mil pessoas nas arquibancadas. Se vencer será maravilhoso, mas empatar no Bernabéu seria muito bom para nós", avaliou. Rivaldo elogiou os brasileiros do Real - casos do técnico Vanderlei Luxemburgo e de Ronaldo, Roberto Carlos, Robinho e Júlio Baptista. "O Real tem grande jogadores, que fizeram história no futebol. Agora ainda chegou o Robinho, que certamente irá fazer sucesso na Espanha", comentou. O meia chega para a partida preparado para o pior. "Saí do Barcelona já há bastante tempo, mas acredito que serei vaiado", prevê.