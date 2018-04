Rivaldo aconselha Lucas a ser 'humilde' no São Paulo

Aos 38 anos, o meia Rivaldo vai chegando ao final de sua carreira e procura passar sua experiência aos jogadores mais jovens. Com a badalação entorno de seu companheiro Lucas, que tem se destacado com a camisa do São Paulo, o pentacampeão mundial pediu humildade ao jogador.

"Eu procuro dar conselhos, pois são jogadores que têm um futuro pela frente. O Lucas é um dos mais falados no Brasil. Eu digo para ele ter cabeça no lugar e sempre ser humilde. Foi assim que eu consegui chegar onde cheguei. Espero que ele siga meus conselhos e também dos jogadores que tiveram uma vida limpa dentro e fora de campo", declarou Rivaldo, em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo site oficial do São Paulo.

Apesar do pouco tempo de convivência, já que o experiente meia chegou nesta temporada ao clube e Lucas passou boa parte do início de ano com a seleção brasileira sub-20, Rivaldo já se diz admirador do jovem jogador e acredita que ele estará na seleção principal no futuro.

"Vou ajudar para que ele seja um grande jogador no futuro. Vou torcer para que ele esteja na Copa do Mundo de 2014. Futebol o Lucas tem para isso, só (precisa) manter a humildade, pois tem tudo para ser um grande jogador. Ainda é menino, mas tem condições de estar na Copa sim", analisou.

Com a diferença de 20 anos de idade entre eles, Lucas fala de Rivaldo como um ídolo. "O Rivaldo é uma pessoa fantástica dentro e fora de campo. Já conversei com ele, que me deu vários conselhos, dicas para minha carreira. Procurei escutar bastante. É um jogador que conquistou tudo na carreira e dispensa comentários. Tenho de seguir os conselhos dele", afirmou.