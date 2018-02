Rivaldo ajuda AEK a vencer e a recuperar a ponta na Grécia

O AEK Atenas goleou o Apollon Kalamarias por 4 a 0 com um gol do brasileiro Rivaldo e recuperou a liderança do Campeonato Grego, que ficou provisoriamente nas mãos do Olympiacos, que no sábado bateu o Levadiakos pela 12ª rodada da competição. O AEK venceu neste domingo com dois gols de Nikos Liberopoulos, um de pênalti do brasileiro Rivaldo e outro do argentino Ismael Blanco. Depois de deixar o Cruzeiro, Rivaldo está no futebol grego desde 2004, quando assinou com o Olympiacos. Ele ficou no time até o inicio desta temporada, quando se transferiu para o AEK.