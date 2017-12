Rivaldo analisa cinco propostas Rivaldo pode até jogar um minuto ou outro pelo Milan até o fim do ano ? o que não é muito provável ?, mas com certeza a partir de janeiro vestirá outra camisa. O assunto está sendo tratado em sigilo, mas o craque brasileiro tem cinco ofertas para estudar: duas da Inglaterra (Liverpool e Tottenham), duas da Espanha (La Coruña e Valencia) e uma do Catar. A preferência do jogador é continuar na Europa e seu país preferido é a Inglaterra. Não é de hoje que Rivaldo tem vontade de jogar no futebol inglês. Ele acha que a ótima qualidade dos gramados do país e o estilo ofensivo da maioria dos times casariam bem com seu jogo. No caso da Inglaterra, o favorito é o Liverpool ? que tem mais condições que o Tottenham de lutar por títulos e disputar as competições européias. Além disso, ele jogaria ao lado do astro Michael Owen. Na Espanha, jogar no La Coruña seria retornar ao clube que levou para a Europa em 96, quando o contratou do Palmeiras. E o Valencia tornou-se um clube de ponta nos últimos anos, com dois vice-campeonatos na Copa dos Campeões e um título espanhol. Jogar no Catar, só em último caso. Em setembro, quando perdeu de vez a paciência com o técnico Carlo Ancelotti, Rivaldo declarou ao JT que se deixasse o Milan ficaria mais três ou quatro temporadas na Europa. ?Estão dizendo que posso ir para o Catar, mas não tem chance de eu ir para lá?, afirmou na época. Em setembro, cansado de não ser aproveitado por Ancelotti, Rivaldo pediu rescisão de contrato com o Milan. Dois dias depois, voltou atrás e aceitou ficar até janeiro para estar vinculado a um clube e poder continuar a ser convocado para a Seleção. Pelo acordo que fez com o Milan, o clube que quiser levá-lo em janeiro terá de negociar apenas com ele.