Rivaldo anuncia que fará só mais um jogo pelo Mogi Mirim

Pouco tempo depois de deixar a presidência do Mogi Mirim, o pentacampeão Rivaldo anunciou, nesta quinta-feira, que não irá mais vestir a camisa do time até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo de despedida dele dos gramados será contra o Luverdense, neste sábado, às 21 horas, no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. A partida será válida pela 19.ª rodada da competição.

Rivaldo argumentou que as fortes dores no joelho direito o levaram a tomar a decisão de abandonar os gramados. O meia precisava tomar infiltrações para suportar as dores e poder atuar com a camisa do time. "Com a medicação, a dor nos jogos é suportável, mas depois que passa o efeito, a dor fica muito mais forte", comentou.

O pentacampeão com a seleção brasileira entende que já fez tudo o que podia para o clube e que agora vai investir na carreira de agenciador de atletas e empresário do ramo imobiliário.

Desde 1992, quando chegou ao Mogi Mirim, Rivaldo participou de 40 jogos e balançou as redes em 24 oportunidades. O meia tinha contrato até o final de 2015. Depois disso, o clube vai ter que se virar sem sua estrela na luta contra o rebaixamento. No momento, com 15 pontos, ocupa a penúltima posição. E estaria rebaixado para a Série C em 2016.