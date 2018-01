Rivaldo anuncia que fica no Barcelona Rivaldo se acertou com o Barcelona, e toda a novela envolvendo as reclamações do jogador sobre o seu salário com os dirigentes do Barcelona não passou de um ?mal entendido?, de acordo com o clube espanhol. ?Rivaldo fica, sem dúvida alguma?, afirmou hoje o diretor esportivo do Barcelona, Antón Parera. Rivaldo já anunciou hoje que está de malas prontas para se reunir com o grupo, na Suíça, onde o time está concentrado. ?Quero começar logo os treinamentos e estou à disposição do técnico Carlos Rexarch?, afirmou o jogador, em declaração divulgada em sua home page. Ontem houve uma reunião entre dirigentes do Barça e representantes de Rivaldo. O jogador tinha dado um ultimato ao presidente do Barcelona, Joan Gaspart, ameaçando abandonar o clube se o seu contrato não fosse cumprido e não recebesse aumento salarial. A imprensa européia especula que o novo contrato de Rivaldo deve render ao atleta US$ 30 milhões ao ano. Rivaldo argumentava que, mesmo sendo eleito o melhor jogador do mundo em 99, nunca havia recebido aumentos salariais que já estavam determinados em contrato. O atleta conta, em sua home page, que enviou uma carta ao presidente do Barcelona, informando que, se o clube não se manifestasse a respeito do aumento salarial, ele não mais vestiria a camisa.