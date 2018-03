Rivaldo atrasa a viagem para Milão A festa do Milan por Rivaldo terá de ser adiada. A apresentação do mais novo reforço estava marcada para quinta-feira, em Milão, mas deve ficar para a semana que vem. O pentacampeão do mundo pediu tempo extra para cuidar da mudança, antes de iniciar aventura na Itália. Rivaldo, porém, terá contato com seus companheiros no sábado, embora fora de casa. O brasileiro embarca para Barcelona, para liqüidar alguns negócios na cidade e com seu ex-clube, e na seqüência viaja para Madri, onde o Milan participa do torneio Santiago Bernabeu, no sábado e no domingo, junto com Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique. Além de observar o esquema de jogo da equipe, ele poderá conversar com Carlo Ancelotti, treinador com o qual terá de conviver daqui para a frente. O técnico do Milan, em princípio, não se mostrou entusiasmado com a possibilidade de contar com Rivaldo, mas mudou radicalmente de idéia assim que Silvio Berlusconi, dono e presidente do clube, disse que queria a contratação. Rivaldo aproveita o tempo também para exames médicos iniciais. A bateria completa será realizada em Milão mesmo, onde também a diretoria prepara recepção. O vice-artilheiro do Brasil no Mundial (5 gols) deve estrear em agosto, na fase prévia da Liga dos Campeões da Europa, e usará a camisa número 11. A 10 será do português Rui Costa, que tem mais tempo de clube. O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, disse que Rivaldo fecha a série de contratações para a temporada 2002-2003.