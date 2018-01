Rivaldo cansou das críticas e da reserva Rivaldo aprendeu ao longo da sua carreira a não deixar nada sem resposta. Principalmente depois de conseguir o pentacampeonato mundial no Japão. O jogador está desgostoso com sua situação no Milan e na seleção brasileira, mas os motivos são diferentes. No milionário clube italiano não se conforma com a reserva e se a situação não mudar, ele promete até mudar de time no final do ano. E na seleção, não acha justas as vaias que recebe da torcida. "Fiquei muito chateado com a reação dos torcedores em Manaus. Bastava eu chegar perto das laterais do campo que eu já ouvia as vaias e os palavrões?, contou Rivaldo, no desembarque da seleção em São Paulo, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Equador. ?Há uma pressão enorme por parte da imprensa e dos torcedores para que os jovens como o Kaká, o Diego e Alex entrem no time. Eu já sai há muito tempo do Brasil, há sete anos. Não há mais grande identificação. Mas eu mereço mais respeito por tudo que já fiz." Rivaldo nem pensa em não atender mais as convocações de Parreira. "Tenho o sonho de disputar a próxima Copa. Se na época não estiver jogando bem, não vou reclamar. Mas agora, não. Tenho condições de ser titular e vou provar mais uma vez para quem me critica", avisou o jogador de 31 anos. Rivaldo sabe que o fato de estar na reserva no Milan atrapalha o seu desempenho. Mas ele promete colocar um fim nesta situação. "Na temporada passada concordei com a reserva. Cheguei abaixo fisicamente e depois me contundi em um time já montado. Conversei com o técnico Carlo Ancelotti e desta vez terei meu lugar como titular?, garantiu. ?Respeito o grupo, o Milan, o treinador, mas se for para continuar na reserva, vou procurar o meu lugar em outro clube."