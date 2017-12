Rivaldo chega e Felipão se encanta Depois de anos, Luiz Felipe Scolari vai realizar, a partir desta segunda-feira, um de seus maiores sonhos como treinador: comandar Rivaldo. Apesar de sua fama defensivista e de preferir jogadores truculentos no meio-de-campo, Scolari tem fixação pelo atleta do Barcelona. Quando nem sonhava em comandar a Seleção Brasileira, o técnico, ainda no Palmeiras, confidenciava o que pretendia fazer com Rivaldo se um dia o tivesse a seu alcance. ?O problema dele é fácil diagnosticar. O Rivaldo é um dos maiores talentos do mundo. Como é que no Barcelona ele dá show e na Seleção Brasileira não joga nem um décimo do que sabe? Simples: ele precisa sentir que o técnico confia nele. Se não for assim, não rende. O Rivaldo é pura emoção?, resumia. Leia mais no Jornal da Tarde