Rivaldo chega e se apresenta amanhã A seleção brasileira finalmente estará completa a partir deste domingo. O atacante Rivaldo chegou neste sábado de Barcelona e amanhã à noite se apresenta ao técnico Luiz Felipe Scolari na Granja Comary, em Teresópolis. A chegada do jogador ficou apenas para a noite de domingo, porque a comissão técnica reservou o domingo para o dia de folga dos jogadores. O treinador passaria a folga em Belo Horizonte ao lado da família, mas enquanto isso, um espião da comissão técnica acompanha o amistoso entre Uruguai e Seleção de Santa Catarina, amanhã, em Montevidéu. Depois do treino da manhã, Scolari comandou um rápido treino tático e dispensou a companhia para a folga de domingo. A maioria dos atletas passaria o dia no Rio. A reapresentação dos jogadores está prevista para às 22h deste domingo. Na segunda-feira, a Seleção inicia a preparação específica para a partida com os uruguaios, dia 1º de julho. A comissão técnica preparou uma série de vídeos com os jogos do inimigo e aguarda o relatório do espião para fechar a estratégia da batalha com os vizinhos do Sul.