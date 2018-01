Rivaldo chega para tratamento no Rio O meia Rivaldo desembarcou nesta sexta-feira no Rio para iniciar o trabalho de recuperação no joelho esquerdo, machucado na partida contra a Argentina, dia 5 de setembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador do Barcelona chegou ao Brasil acompanhado do médico da seleção, José Luis Runco e negou que tivesse recebido uma infiltração no local, no intervalo da partida em Buenos Aires. Rivaldo deverá fazer o tratamento em uma clínica no Rio.