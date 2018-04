Rivaldo, com dores, não treina e São Paulo volta ao esquema 4-4-2

SÃO PAULO - Durou apenas um jogo a experiência de Paulo César Carpegiani com o esquema de três zagueiros no São Paulo. A atuação abaixo da crítica contra o Botafogo de Ribeirão Preto, quando os jogadores tricolores tiveram dificuldade em se localizarem em campo, não agradou nem o treinador nem o elenco - as críticas públicas de Miranda mostram isso. Assim, nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o treinador voltou a escalar o time no 4-4-2.

Luiz Eduardo, jovem zagueiro que estreou contra o Santos e foi bem contra o Botafogo, perdeu lugar no time. No lugar dele entrou o volante Zé Vitor, que recuperou sua posição na equipe. Ilsinho, perdido em campo em Ribeirão Preto, deu lugar a Carlinhos Paraíba. Com isso, Jean voltou para a lateral-direita. No meio, Rivaldo não treinou, sentindo dores na coxa direita, e foi substituído por Marlos. Recuperado de lesão, Dagoberto treinou no lugar de Fernandão.

Assim, Carpegiani escalou o seguinte time no treinamento desta quarta-feira: Rogério Ceni; Jean, Xandão, Miranda e Juan; Rodrigo Souto, Zé Vitor, Carlinhos e Marlos; Fernandinho e Dagoberto.

Para pegar o Portuguesa, no domingo, o time deverá ter mais uma novidade: a entrada do zagueiro Alex Silva, que estava com dores musculares, está liberado pelos médicos e poderá reforçar o time. Xandão deve perder posição.

Outro destaque do treinamento desta quarta-feira foi a presença de dois reforços. O zagueiro Rodolpho e o lateral Edson Ramos treinaram normalmente, antes mesmo de terem sido apresentados oficialmente. Os dois aguardam trâmites burocráticos para poderem assinar com o clube paulista.