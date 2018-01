Rivaldo comanda Olympiacos na conquista do título grego Liderado pelo meia brasileiro Rivaldo, o Olympiacos venceu neste domingo o Kerkyra, em casa, por 3 a 1, e conquistou o 35.º título do Campeonato Grego de sua história, com duas rodadas de antecedência. Logo a dois minutos de jogo, o brasileiro abriu o placar. Aos 25 minutos, o sérvio Predrag Djorjevic ampliou em cobrança de pênalti. Na etapa complementar, Nery Castillo fez o terceiro logo aos oito minutos e praticamente matou o jogo. Cinco minutos depois o brasileiro Flavinho fez o gol de honra dos visitantes. Com o resultado, o Olympiacos abriu seis pontos de vantagem sobre o AEK Atenas, mas leva vantagem em todos os critérios de desempate - o que garante ao clube o seu décimo título em 11 temporadas. Em outro jogo deste domingo, o AEK goleou fora de casa o Ionikos por 5 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por Pantelis Kafes, Leonidas Kampadais, Nikos Liberopoulos (duas vezes) e Pantelis Kapetanos, enquanto Onwuachi descontou para os anfitriões. A goleada serviu para confirmar o time na segunda colocação do campeonato. O destaque da rodada foi o atacante Stavros Lambriakos, que fez os quatro gols da vitória do Xanthi sobre o OFI Creta por 4 a 1.