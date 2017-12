Rivaldo comemora a boa atuação ?O Rivaldo fez uma bela partida. Não entendo por que ele não joga lá no Milan.? As palavras são do coordenador-técnico da seleção brasileira, Zagallo, e resumem o espírito da partida do meio-campista brasileiro, uma atuação para Carlo Ancelotti, técnico do Milan, observar com carinho. Rivaldo, encostado no clube italiano, conseguiu reverter o descrédito na seleção desde a campanha do penta na Copa do Mundo de 2002. Foi dele o gol do Brasil, aos 20 minutos do primeiro tempo. Desde o Mundial, quando fez um gol contra a Inglaterra, não marcava para a seleção brasileira. ?Foi uma alegria muito grande. Há muito tempo eu não marcava um gol com a camisa da seleção. No Milan também é difícil porque não venho jogando.? Rivaldo fez tudo certo. Articulou os principais lances de ataque ao lado de Kaká. Ajudou na marcação e ainda foi o jogador do Brasil que mais chutou a gol. Saiu aos 36 minutos do segundo tempo, na troca por Luís Fabiano, exausto com a falta de ritmo de jogo. Se Ancelotti tinha alguma dúvida, Rivaldo mostrou que pode muito bem atuar ao lado de Kaká. No lance do pênalti, os dois tiveram participação decisiva. ?Meu último jogo foi dia 12 de outubro contra a Jamaica. Pelo o que fiz na partida, o gol que marquei, acho que fui bem. Tive oportunidades para marcar mais gols mas não levei sorte. Fiquei com raiva por aquela bola na trave não ter entrado. Mas o importante é que conseguimos um bom resultado.? ?Estou confiante, tenho a confiança do treinador e sei que ainda posso ajudar a seleção?, disse Rivaldo, mais titular que nunca.