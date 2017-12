Rivaldo continua isolado no Interior Rivaldo está desde ontem em seu sítio em Mogi Mirim, no interior paulista, mas como de costume está evitando ao máximo o contato com a imprensa. É possível que ele converse com os jornalistas na segunda-feira, somente para acabar de vez com o forte assédio que tem sofrido nos últimos dias desde quando anunciou sua vinda ao Brasil. Rivaldo, porém, confidenciou a um amigo que tem acompanhado o noticiário à respeito de seu futuro. Ele prefere continuar no futebol europeu, onde teria chance de ganhar mais dinheiro, mas admite retornar ao Brasil. O Cruzeiro, prestes a perder o meia Alex, já teria incluído o pentacampeão na sua suposta lista de reforços para a temporada 2004. Os valores ganhos no Brasil, com certeza, serão bem inferiores aos praticados na Europa, também em queda livre. O próprio meia tem sentido isso na pele, porque deixou o Barcelona ganhando US$ 6,5 milhões para defender o Milan por US$ 5 milhões. Nem os clubes ingleses estariam dispostos a pagar tal valor ao pernambucano. Três clubes estariam na disputa pelo craque: Chelsea, Manchester United e Liverpool.