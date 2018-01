Rivaldo continua no banco do Milan Rivaldo viajou para Vigo feliz da vida, paparicado pelos companheiros e dirigentes por ter voltado atrás e decidido continuar no Milan. Mas ainda não será nesta quarta-feira, contra Celta, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, que começará jogando. O técnico Carlo Ancelotti decidiu manter Kaká e Rui Costa no time titular, como no jogo de domingo passado contra o Lecce. Mas desta vez ele tem boas chances de ser aproveitado no segundo tempo. "Quem decide quem vai jogar é Ancelotti, mas acho que seria maravilhoso se Rivaldo jogasse e fizesse um gol", disse o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, dando a dica de que existe uma vontade no clube de ver o brasileiro em campo. Foi justamente em Vigo, dia 20 de abril de 2002, que Rivaldo fez seu último gol pelo Barcelona. O treinador disse que não se preocupa com o fato de Rivaldo ter ficado alguns dias sem treinar. "Ele tem uma boa condição física", reconheceu. No embarque para a Espanha, o brasileiro disse aos jornalistas italianos que ficou muito feliz com o apoio que recebeu dos torcedores, dirigentes e jogadores do Milan e que está à disposição de Ancelotti. Ele contou que na segunda-feira comemorou a reconciliação com o clube num jantar com Kaká, Serginho, Dida, Cafu, Costacurta, Maldini, Leonardo e Galliani. Como será reserva nesta quarta e Kaká e Rui Costa farão a segunda partida seguida num espaço de três dias, é possível que ele seja titular no dérbi de domingo contra a Inter. Inzaghi deverá fazer companhia a Rivaldo no banco. Ele está recuperado das dores nas costas que o atormentaram por uma semana, depois da trombada com o goleiro do Perugia há 10 dias, mas Ancelotti é cauteloso e prefere não colocá-lo desde o início. Ele deve escalar apenas Shevchenko na frente, montando o meio-de-campo com Ambrosini (Gattuso está suspenso), Pirlo, Kaká, Rui Costa e Serginho. Em Portugal, o Real Madrid enfrentará o Porto - a ESPN Internacional mostrará ao vivo, às 15h45. A equipe espanhola não contará com Beckham - machucado, ele nem viajou com a delegação. E Raúl é dúvida. Na primeira rodada, o "Dream Team" atropelou o Olympique de Marselha por 4 a 2. O Porto empatou fora de casa com o Partizan na estréia, mas vive um ótimo momento. No Campeonato Português, é o líder com 16 pontos em 18 possíveis, 14 gols a favor e quatro contra. O atacante brasileiro Derlei lidera a artilharia com cinco. E o meia Deco, que é naturalizado português, também está em grande fase. Ambos estão escalados para a partida desta quarta-feira. Mais seis partidas acontecem nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões: Ajax x Bruges, Chelsea x Besiktas, Lazio x Sparta Praga, Marseille x Partizan, Panathinaikos x Glasgow Rangers e Stuttgart x Manchester United .