Rivaldo continuará no AEK Atenas; Rochemback volta ao Sporting O meia brasileiro Rivaldo anunciou que continuará no AEK Atenas na próxima temporada, voltando atrás numa decisão anterior de deixar o futebol da Grécia. O presidente do clube, Demis Nikolaidis, convenceu o pentacampeão mundial a não deixar o país depois que seu clube deixou escapar o título nacional devido a uma concessão de pontos aos rivais do Olympiakos Piraeus ao escalar um jogador inelegível. "Depois de um encontro com o presidente do clube, decidi que quero continuar jogando pelo AEK na próxima temporada", disse o meia de 36 anos em uma declaração no site do clube (www.aekfc.gr). "A verdade é que quando o campeonato acabou, fiquei muito desapontado com a injustiça que aconteceu", disse Rivaldo. O meia brasileiro Fábio Rochemback irá retornar para o Sporting, com um contrato de três anos, disse o jogador depois de um encontro com dirigentes do clube. Rochemback, de 26 anos, cujo contrato de três anos com o Middlesbrough, da Inglaterra, acaba no próximo mês, jogou pelo Sporting entre 2003 e 2005.