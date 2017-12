Rivaldo: crescem as especulações O meia Rivaldo não joga já há muito tempo, mas as especulações em torno de seu destino depois da rescisão de contrato com o Milan (ITA) nunca estiveram tão intensas quanto neste final de semana. Para alguns, o jogador deverá acertar com um clube da Arábia Saudita. Para outros, ele deve jogar no México. Mas há ainda uma terceira versão, segundo a qual o jogador deve mesmo voltar para o Brasil. De acordo com declarações do técnico Giba à Rádio Jovem Pan, neste sábado à tarde, o pentacampeão deverá assinar contrato com o Al Ittihad, clube da Arábia Saudita dirigido pelo brasileiro Candinho. Giba - que atualmente trabalha no Kuwait - diz saber detalhes da transferência e garante que até mesmo a estréia de Rivaldo em sua nova equipe já está marcada. Será no dia 23 de janeiro, em partida válida pela Copa da Ásia. Segundo a agência AFP, o acordo com os árabes não foi confirmado pelo agente do jogador, Carlos Arine. A informação de Giba provocou estranheza até mesmo em Candinho. O treinador disse desconhecer a negociação envolvendo Rivaldo. Ele adiantou, inclusive, que está brigando em outras frentes: quer levar para a Arábia os atacantes Thiago Gentil (Palmeiras) e Dimba (Goiás). No México, a imprensa local ignora o suposto acordo de Rivaldo com o Al Ittihad. Dizem os jornais, que o brasileiro está muito perto de acertar sua ida para o América, clube que tem metas ambiciosas para a temporada 2004. O primeiro reforço de peso foi anunciado hoje e trata-se do chileno Reinaldo Navia. O segundo seria Rivaldo. Carlos Arine confirma o interesse do time mexicano, mas não garante nada. Diz que ainda existe a possibilidade de Rivaldo acertar com um clube brasileiro. Ele conta ter em mãos propostas de três clubes brasileiros, só não revela quais. Ao que tudo indica, a novela vai continuar.