Rivaldo critica o Barça e fala em sair Rivaldo disse nesta quarta-feira que está vivendo uma situação ?insustentável? no Barcelona. O atacante brasileiro reclama que o clube espanhol não lhe deu o aumento salarial prometido no ano passado e por isso, ameaça trocar de equipe. ?Esse problema impede que eu me reapresente com tranqüilidade para treinar?, afirmou o jogador, que anunciu que não voltará aos treinamentos com o restante do elenco na sexta-feira, conforme estava programado. Atualmente, Rivaldo ganha cerca de R$ 5 milhões por temporada, mas o clube, segundo ele, prometeu aumentar esse valor para R$ 15 milhões. Como o dinheiro não apareceu, o brasileiro revelou que mandou uma carta ao presidente do clube, Joan Gaspart, no último dia 10. ?Na carta, dei um prazo para eles resolverem o problema. Passou o prazo e como nada foi solucionado, entendi que o Barcelona queria me vender?, explicou Rivaldo, que tentou conversar com a direção do clube no dia 20. Acompanhado de seu advogado e empresário, o jogador teve uma reunião com dois diretores do Barça. ?Mas até agora, o problema não foi resolvido?, lamentou o brasileiro.