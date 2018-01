Rivaldo critica proposta do G-14 Rivaldo foi o primeiro jogador brasileiro que atua na Europa a se manifestar contra a rebelião proposta pelo G-14, grupo formado pelos 18 principais clubes europeus, que enviou uma carta à Fifa pedindo autorização para não liberar os jogadores convocados por Carlos Alberto Parreira para o amistoso de quarta-feira contra a China. Em entrevista a uma emissora de tevê espanhola, o jogador do Milan deixou claro que não quer ficar fora da seleção por causa do conflito entre os clubes e a CBF. ?Não consigo entender os clubes europeus. Primeiro eles compram jogadores de alto nível, depois se espantam quando esses jogadores são convocados para suas seleções. Para mim, isso é um contra-senso." A convocação de Rivaldo para o jogo contra a China foi o que levou o Milan a iniciar o movimento contra a CBF. O vice-presidente Adriano Galliani conversou por telefone com dirigentes de vários clubes que contam com jogadores brasileiros e preparou o terreno para a rebelião que foi oficializada na última segunda-feira na reunião do G-14, em Madri. Rivaldo declarou à Agência Estado há duas semanas que pretende jogar pela seleção até a próxima Copa do Mundo e se apresentará sempre que for convocado por Parreira. Mas nesta quarta-feira, deixou claro que não quer confusão para o seu lado. ?É uma situação muito difícil para nós, jogadores. Nosso patrão é o clube, que paga o nosso salário, mas jogar na seleção é sempre bom. Quando acontece esse tipo de briga entre os clubes e a CBF, ficamos no meio do bombardeio." Um dos argumentos do G-14 para pleitear a desconvocação dos brasileiros é que, na opinião de seus dirigentes, o amistoso contra a China será realizado por razões financeiras - a CBF receberá US$ 1,25 milhão - e não esportivas. Mas Rivaldo não concorda. ?A seleção tem um novo treinador, que vai começar seu trabalho agora. Por isso, toda chance que ele tiver para reunir os jogadores será útil. Ainda mais que as eliminatórias para a Copa do Mundo começarão neste ano e ultimamente o Brasil tem tido dificuldade para se classificar. Sabemos que a viagem para a China será desgastante, mas nós queremos ir."