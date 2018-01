Rivaldo dá a vitória ao líder Milan Um gol de Rivaldo, aos 24 minutos do segundo tempo, assegurou ao Milan o título simbólico de "campeão de inverno" do futebol italiano. Esse gol deu a vitória, por 2 a 1, ao time milanês sobre o Piacenza, em Milão, enquanto o grande rival na disputa pela ponta do campeonato, a Internazionale, também de Milão, foi surpreendentemente goleada em Perugia, por 4 a 1. O pequeno Piacenza, muito ameaçado pelo rebaixamento, deu trabalho ao Milan. O primeiro tempo terminou sem gols e , aos 8 minutos do segundo, o russo Gurenko abriu o marcador para o Piacenza. Para sorte do Milan, um minuto depois, veio o empate em um pênalti sobre Inzaghi, que Pirlo cobrou para marcar. Depois do gol de Rivaldo, em um chute cruzado, de perna esquerda, outro brasileiro se destacou na partida: o goleiro Dida fez duas grandes defesas no final, evitando o empate em duas tentativas de Maresca. Assim, o Milan completou 39 pontos ganhos, igualando o recorde da Roma de 2001 no primeiro turno, enquanto a Inter, que também poderia ter ficado com o "título" de inverno (geralmente, o campeão de inverno ganha o título do campeonato italiano, que termina em maio), sofria um desastre em Perugia. Os 2 a 0 do primeiro tempo foram em gols duvidosos: o primeiro, de Zé Maria, batendo um pênalti, em um toque de Cordoba, que muitos dizem ter sido fora da área; o segundo, de Vryzas, possivelmente com a ajuda de um toque de mão. No segundo tempo, em oito minutos, o Perugia fez dois gols (Fusani e Vryzas) e acabou com qualquer possibilidade de reação da Inter, que só fez um gol (Vieri, que terminou como artilheiro do primeiro turno, com 13 gols). E a Inter, com 36 pontos, não só perdeu a liderança, como ganhou a companhia na vice-liderança da Lazio, que bateu, em Roma, a Udinese, por 2 a 1. Outro desastre da rodada foi o da Roma, que perdeu, 2 a 1, da Atalanta, e teve seu técnico, Fabio Capello, expulso de campo, por reclamações. Outros resultados da rodada: Modena 0 x 0 Brescia; Torino 0 x 0 Como; Parma 2 x 0 Empoli; Reggina 1 x 0 Bologna e Juventus 4 x 1 Chievo.