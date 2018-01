Rivaldo decidiu: quer ir à Copa 2006 Se Carlos Alberto Parreira quiser, Rivaldo ficará na Seleção até a Copa de 2006. O craque do Milan, que depois da conquista do pentacampeonato chegou a declarar que estava em dúvida se continuaria a defender o Brasil, antecipou para a Agência Estado a decisão de seguir vestindo a camisa amarela. E sua volta à Seleção ? não participou do amistoso contra a Coréia do Sul, em novembro, porque estava dando assistência a um de seus irmãos, que estava doente ? será já no primeiro jogo sob o comando da nova comissão técnica, dia 12 contra a China. Ele foi informado de que estará na lista de ?estrangeiros? que Parreira anunciará dia 28 e por isso o Milan já armou um esquema para que ele vá e volte sem desfalcar o time em nenhuma partida. Leia mais no Jornal da Tarde