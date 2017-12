Rivaldo defende o Barcelona amanhã A maior surpresa do Campeonato Espanhol até agora, o Alavés, recebe o Barcelona neste sábado, às 18h30 (de Brasília, com ESPN Internacional), pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro Rivaldo, que foi flagrado pelas câmeras de tevê dando uma cotovelada em Lacruz na partida contra o Athletic de Bilbao no último sábado, terá condições de jogo. O Comitê Disciplinar da Fedração Espanhola analisa o caso e dará um parecer somente na terça-feira. O trio ofensivo do Barça ainda não emplacou na temporada. Por questões técnicas ou por contusão, Saviola, Kluivert e Rivaldo fizeram poucas partidas juntos e, quando isso ocorreu, raramente tiveram um bom rendimento. No jogo deste sábado, o técnico Carles Rexach optou por deixar o argentino Saviola na reserva e escalar o holandês Overmars. Uma vitória do Alavés poderá colocar a equipe na liderança, desde que o La Coruña perca. O time basco tem 24 pontos, dois a menos que o líder. Mas a equipe não vem de bons resultados. Perdeu no fim de semana para o Villarreal (1 a 0, pelo Campeonato Espanhol) e, na última quarta-feira, para o Sporting Gijón (2 a 0, pela Copa do Rei). "Nossa equipe está ferida e com muita vontade de fazer uma grande partida contra o Barcelona", declarou o técnico do Alavés, José Manuel Esnal, o Mané. Tentando manter a liderança, o La Coruña, que foi goleado pelo Mallorca por 4 a 1 na última rodada, jogará fora de casa contra o Espanyol. "O La Coruña mostrou carências defensivas naquele jogo. O treinador Irureta tem feito uma rotação para não cansar os jogadores. Contra o Mallorca, mudou nove. Vinha dando certo, mas não funcionou contra o Mallorca. A derrota foi uma surpresa", declarou o volante Mauro Silva, que ainda não foi confirmado no time. "Em função do rodízio, ele vai confirmar o time apenas amanhã. Mas quero jogar." Esse assunto está provocando muita discussão no La Coruña, que fará um jogo muito importante na terça-feira pela Liga dos Campeões da Europa, contra o Bayer Leverkusen. Em Madri, o Real busca a sua terceira vitória consecutiva (venceu Sevilla e Rayo Vallecano). A equipe jogará com força máxima. Neste sábado ainda jogam Valencia e Mallorca. Partidas de domingo: Athletic de Bilbao x Zaragoza; Celta x Villarreal; Las Palmas x Sevilla; Málaga x Real Sociedad; Betis x Tenerife; Valladolid x Rayo Vallecano.