Rivaldo desencanta e Luxemburgo vence irmão O Cruzeiro foi impiedoso no duelo entre os irmãos Luxemburgo. O time dirigido por Vanderlei ganhou por 7 a 1 do Mamoré, comandado por Pery. O jogo, disputado neste sábado em Patos de Minas, pelo Campeonato Mineiro, também serviu para Rivaldo desencantar, ao fazer dois gols, seus primeiros com a camisa cruzeirense. Quem também brilhou foi o meia Alex, que fez três gols e assumiu a artilharia da competição, com sete. Com o resultado, o Cruzeiro deu um salto na tabela de classificação, passando da 9ª para a 4ª posição - tem 10 pontos em 6 jogos disputados no Mineiro. O Mamoré continua com 9 pontos e caiu do 7º para o 9º lugar. Bem que Vanderlei Luxemburgo avisou que não iria dar moleza para o seu irmão mais velho. O Cruzeiro pressionou o time da casa desde os primeiros minutos de jogo. O gol, contudo, só saiu aos 36, com Rivaldo, de cabeça. Alex, cobrando falta e contando com o desvio da bola no adversário, fez 2 a 0, três minutos depois. A goleada foi consolidada na etapa final. O meia Wendell marcou aos 12 minutos e Rivaldo, novamente, ampliou aos 17. O quinto gol cruzeirense, aos 28, foi do atacante Lima, que tinha entrado no lugar de Guilherme. Em cobrança de pênalti, aos 33 minutos, Edmílson diminuiu para a equipe da casa. Mas Alex definiu o placar, marcando mais dois, aos 34 e aos 40. "Estou feliz pela vitória e pelo meu rendimento", comentou Rivaldo ao final do jogo. Rodada - O Atlético-MG venceu a Caldense por 2 a 1, com dois gols do meia Tucho - Milton descontou. Com a vitória, a equipe chegou aos 12 pontos em sete jogos, assumindo a vice-liderança do Campeonato Mineiro. A Caldense continua com 10 pontos em seis jogos. O América-MG, do técnico Carlos Alberto Silva, manteve a liderança e a invencibilidade no campeonato, ao vencer o Uberaba, no estádio Independência, por 2 a 1. Reinaldo e Fred marcaram para o time da casa, enquanto Odil diminuiu. O América soma agora 17 pontos em sete jogos. Nos outros jogos da rodada, o Social venceu o Tupi por 2 a 0 e o Rio Branco derrotou URT por 2 a 1. A partida entre Guarani e Villa Nova, que seria realizada em Divinópolis, foi adiada em função das fortes chuvas que caíram na região, deixando sem condições o gramado do estádio Farião.