Rivaldo desfalca Milan contra Bayer Rivaldo não joga pelo Milan, nesta quarta-feira, contra o Bayern de Munique, em Milão, pela quarta rodada da Copa dos Campeões. Ele embarcou nesta terça-feira para o Brasil, autorizado pela diretoria, para dar assistência a um de seus irmãos, que está com problemas de saúde. O clube liberou o atleta por dois dias. O jogo terá transmissão da ESPN Internacional, a partir das 15h45. No último domingo, o brasileiro, que marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe italiana contra a Atalanta, sentiu dores musculares na coxa direita e foi obrigado a sair faltando 15 minutos para o final da partida. Como o Milan está em situação confortável na tabela e Rivaldo seria poupado pelo técnico Carlo Ancelotti, a diretoria não hesitou em liberá-lo para viajar. Fora de casa, o La Coruña tentará garantir a classificação contra o Lens. O time espanhol é vice-líder da chave e um empate entre Milan e Bayern pode favorecer a equipe do volante brasileiro Mauro Silva. "Estamos conscientes da necessidade de conseguir uma vitória que pode nos garantir a classificação, dependendo do jogo entre Milan e Bayern. O grupo está tranqüilo e pronto para recuperar o estado emocional", disse Mauro Silva. Ele se refere às duas derrotas do La Coruña no Espanhol, nas duas últimas rodadas. "Sentimos a falta de equilíbrio, mas precisamos saber controlar essa situação."