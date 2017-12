Rivaldo desfalca Milan contra Lens O meia Rivaldo vai desfalcar o Milan, nesta terça-feira, contra o Lens, em jogo válido pela Liga dos Campeões, na França. Segundo o técnico milanês, Carlo Ancelotti, o brasileiro ainda não está recuperado de um problema muscular que o forçou a ficar de fora dos jogos contra o Bayern de Munique e Chievo. Rivaldo, que foi liberado pela diretoria do clube italiano na semana passada para viajar até Recife, onde um de seus irmãos está doente, afirmou que está otimista em poder enfrentar o Reggina, domingo, pelo Campeonato Italiano. A derrota para o Chievo, sábado, por 3 a 2, foi a primeira da equipe milanesa no Campeonato Italiano. O Milan é o segundo colocado, com 13 pontos, três atrás da Inter. Na Liga dos Campeões, o time italiano lidera o Grupo G, com 12 pontos, em quatro jogos, e já está classificado para a segunda fase.